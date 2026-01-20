Así se verá el tarjetón para las consultas presidenciales de marzo

La Registraduría ya dio a conocer el formato del tarjetón para las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo, en las que los colombianos podrán elegir a un único precandidato, para que vaya a la primera vuelta presidencial.

¿Cómo será el tarjetón para las consultas del 2026?

Desde el organismo electoral se presentó un diseño unificado en una sola hoja, como ya se había anunciado, con el objetivo de preservar el secreto del voto y generar mayor seguridad al votante.

Y es que recordemos que en elecciones pasadas, el ciudadano solicitaba el tarjetón de la consulta con la que sintiera mayor afinidad y eso revelaba su orientación ideológica.

Se espera que el 8 de marzo ese tarjetón incluya al menos tres consultas distintas, cada una identificada con su respectivo encabezado y los logos de los partidos o coaliciones que las integren.

Ahora, la instrucción es clara: “Marque una sola opción en esta tarjeta”. Es decir, el ciudadano podrá votar por un solo candidato de una de todas las consultas que aparecen en la hoja.

Si se marca más de una casilla, el voto será anulado. Es importante esta claridad, ya que el CNE ha advertido posibles confusiones en la aplicación de este nuevo tarjetón.

Este es el nuevo tarjetón para las consultas presidenciales del 2026: