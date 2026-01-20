Registraduría denunciará a dos precandidatos por irregularidades en sus firmas para las presidencial

La Registraduría informó que los precandidatos presidenciales Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao fueron las dos personas que intentaron hacerle trampa al organismo electoral con las firmas que presentaron para avalar sus candidaturas.

Por ello, será denunciados oficialmente ante las autoridades, pues, según la Registraduría, se encontraron “graves irregularidades” en los formularios presentados.

Según explicaron, ambos aspirantes presentaron formularios en blanco, fotocopias, planas hechas por una misma persona y firmas de apoyo impresas desde archivos digitales.

En todo caso, ninguno de esos dos precandidatos superó el umbral mínimo de firmas válidas, que era de alrededor de 635.000, por lo que no podrán inscribirse como candidatos a la Presidencia.

Ahora, de 21 aspirantes por firmas, 15 cumplieron con el número mínimo, mientras que 6 no alcanzaron el umbral. Cabe recordar que el exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, se retiró del proceso.

El proceso de inscripción de candidatos presidenciales iniciará el próximo 31 de enero y va hasta el 13 de marzo de 2026.