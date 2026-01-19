Sorpresivo descenso de la Selección Colombia en el Ranking FIFA: Así está la última actualización

¡Alerta en Selección Colombia! Figura salió lesionada y crece la preocupación de cara al Mundial. (Photo by David Nieto/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

Este lunes se dio a conocer la primera actualización del Ranking FIFA en el año. Las primeras siete posiciones del listado no sufrieron modificaciones; mientras que de la octava casilla a la 19 se presentaron varios cambios.

La Selección Colombia descendió un casilla en el ranking, pasando del puesto 13 al 14, esto debido al título de la Copa Africana de Naciones de Senegal, país que más posiciones escaló en el listado.

Los senegaleses pasaron del puesto 19 al 12, figurando como la segunda mejor selección africana del ranking, solo superada por Marruecos, país al que superaron en la final del certamen continental y que también escaló posiciones.

Los marroquíes pasaron del puesto 11 al octavo, desplazando una posición, respectivamente, a Bélgica, Alemania y Croacia. La selección que más escalones escaló fue Camerún, quien subió 12 posiciones, pasando del puesto 57 al 45.

Claramente las únicas selecciones del escalafón que sumaron puntos fueron las africanas, dado que estaban disputando el certamen continental entre diciembre del año pasado y enero del presente año.

Cabe recordar que este Ranking FIFA ya no tiene mayor trascendencia de cara a la próxima Copa del Mundo. El escalafón de noviembre fue el que se tomó como referencia para el sorteo de la fase de grupos del Mundial, así como para los cruces en los respectivos repechajes que se disputarán en marzo.

Actualización Ranking FIFA (enero 2026)

1) España: 1877.18

2) Argentina: 1873.33

3) Francia: 1870

4) Inglaterra: 1834.2

5) Brasil: 1760.46

...

8) Marruecos: 1736.57

...

12) Senegal: 1706.83

13) Italia: 1702.06

14) Colombia: 1701.3