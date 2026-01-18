Escándalo en final de la Copa África: Senegal amenazó con marcharse del juego y luego fue campeón

La final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos quedará en la historia, no solo por el título, sino por un cierre cargado de polémicas arbitrales que encendieron la discusión y elevaron la tensión hasta el último minuto. El encuentro, disputado, con alta intensidad, tuvo su punto más crítico en los minutos finales del tiempo reglamentario.

Cuando el partido parecía encaminarse a la prórroga, Senegal logró anotar en el minuto 90+2′, un gol que los ponía en ventaja; sin embargo, la acción fue invalidada por una supuesta falta previa que los jugadores senegaleses protestaron, desatando fuertes reclamos dentro del campo.

🇸🇳🏆🇲🇦¡Sobre la hora , Senegal anotaba este gol para ser campeón, pero el central lo anuló por una falta previa y se salvó Marruecos!#CopaAfricanaxWIN pic.twitter.com/Mw5yMKGbHF — Win Sports (@WinSportsTV) January 18, 2026

La controversia aumentó aún más en el tiempo de adición. En el minuto 90+5´, el árbitro Ndala Ngambo sancionó un penalti a favor de Marruecos, decisión que nuevamente generó protestas del conjunto senegalés. La molestia fue tal, que los jugadores africanos abandonaron momentáneamente el terreno de juego, hasta que el delantero y capitán Sadio Mané intervino y, tras dialogar con sus compañeros, logró que regresaran para reanudar el partido.

Desde los once pasos, Brahim Díaz tuvo la oportunidad de darle el título a Marruecos, pero su ejecución, un intento de Panenka, fue contenida por el guardameta Édouard Mendy, quien mantuvo con vida a Senegal y llevó la final al tiempo extra.

¡NO TE LO PUEDO CREER BRAHIM DÍAZ! El jugador del Real Madrid picó el penal y lo atajó Mendy. Tendremos penales en la #CopaAfricanaxWIN 🇸🇳🏆🇲🇦 pic.twitter.com/kxtM6lnE9Y — Win Sports (@WinSportsTV) January 18, 2026

En la prórroga, el desgaste físico y emocional fue evidente, pero Senegal logró golpear primero. En la primera parte del tiempo suplementario, Pape Gueye anotó el tanto que finalmente inclinó la balanza a favor de su selección. A partir de ahí, Marruecos buscó el empate con insistencia, aunque sin éxito.

Tras un tiempo extra intenso y lleno de tensión, el marcador no volvió a moverse y Senegal selló la victoria por 1-0, consagrándose campeón de la Copa Africana de Naciones por segunda vez en su historia, en una final inolvidable tanto por el drama como por la polémica.