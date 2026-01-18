Escándalo en final de la Copa África: Senegal amenazó con marcharse del juego y luego fue campeón
En la recta final de los 90 minutos reglamentarios, el árbitro Ndala Ngambo sancionó dos acciones polémicas.
La final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos quedará en la historia, no solo por el título, sino por un cierre cargado de polémicas arbitrales que encendieron la discusión y elevaron la tensión hasta el último minuto. El encuentro, disputado, con alta intensidad, tuvo su punto más crítico en los minutos finales del tiempo reglamentario.
Cuando el partido parecía encaminarse a la prórroga, Senegal logró anotar en el minuto 90+2′, un gol que los ponía en ventaja; sin embargo, la acción fue invalidada por una supuesta falta previa que los jugadores senegaleses protestaron, desatando fuertes reclamos dentro del campo.
La controversia aumentó aún más en el tiempo de adición. En el minuto 90+5´, el árbitro Ndala Ngambo sancionó un penalti a favor de Marruecos, decisión que nuevamente generó protestas del conjunto senegalés. La molestia fue tal, que los jugadores africanos abandonaron momentáneamente el terreno de juego, hasta que el delantero y capitán Sadio Mané intervino y, tras dialogar con sus compañeros, logró que regresaran para reanudar el partido.
Desde los once pasos, Brahim Díaz tuvo la oportunidad de darle el título a Marruecos, pero su ejecución, un intento de Panenka, fue contenida por el guardameta Édouard Mendy, quien mantuvo con vida a Senegal y llevó la final al tiempo extra.
En la prórroga, el desgaste físico y emocional fue evidente, pero Senegal logró golpear primero. En la primera parte del tiempo suplementario, Pape Gueye anotó el tanto que finalmente inclinó la balanza a favor de su selección. A partir de ahí, Marruecos buscó el empate con insistencia, aunque sin éxito.
Tras un tiempo extra intenso y lleno de tensión, el marcador no volvió a moverse y Senegal selló la victoria por 1-0, consagrándose campeón de la Copa Africana de Naciones por segunda vez en su historia, en una final inolvidable tanto por el drama como por la polémica.