La Selección Colombia se ilusiona de cara al Mundial, tras el regreso de una figura a las canchas

Restan menos de cinco meses para el inicio del Mundial 2026 y el cuerpo técnico de la Selección Colombia desde ya planifica el calendario para llegar con buen ritmo de competencia.

Claro está que no ha sido un esperanzador inicio de año para algunos de los habituales convocados al cuadro nacionales, debido a que las lesiones han hecho de las suyas. De momento hay siente futbolistas con problemas físicos: Jefferson Lerma, Daniel Muñoz, Jhon Janer Lucumí, Yerry Mina, el Cucho Hernández y Richard Ríos.

Pero no todo es malo. Hay otros que se han puesto a punto físicamente y vienen elevando su nivel, razones que le permiten al seleccionador Néstor Lorenzo tener de dónde escoger al armar la nómina definitiva.

La Selección Colombia se ilusiona con el regreso de Juan David Cabal

Juan David Cabal es una de las esperanzas de la defensa colombiana de cara al futuro. El futbolista de la Juventus tuvo un 2025 duro por cuenta de los problemas musculares, pero poco a poco ha venido retomando su nivel. Su rendimiento ha sido tal que su entrenador, el italiano Luciano Spalletti, confirmó que “ha recuperado su mejor nivel”, una noticia maravillosa pensando en la Selección Colombia.

“Cabal ha recuperado su mejor nivel, ha demostrado su físico y su ritmo, y está más concentrado en demostrar que es un gran jugador”, sentenció el director técnico en rueda de prensa, previo al duelo de este sábado 16 de enero frente al Cagliari por la jornada 21 de la Serie A. En lo corrido de la temporada 2025-26, el caleño de 25 años ha disputado 12 partidos, anotó 2 goles y repartió una asistencia.

Su regreso es una gran noticia para la Selección, teniendo en cuenta que se trata de un futbolista polifuncional, que se puede posicionar como zaguero central o lateral por sector izquierdo.

