¿Regresa Leyton Barrios a la rectoría de la Uniatlántico?: esto se sabe

Un fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla dejó sin efectos, de manera transitoria, las resoluciones que anularon la elección de Leyton Barrios como rector de la Universidad del Atlántico, una decisión que podría permitir su regreso al cargo mientras se resuelve el fondo del litigio en la jurisdicción contenciosa-administrativa.

El despacho judicial concluyó que el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico habría vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción del accionante, al expedir las Resoluciones 002 y 003 de noviembre de 2025 cuando el proceso electoral ya había finalizado y Barrios se encontraba designado y posesionado como rector. Para el juez, estos actos “podrían haber sido proferidos por una autoridad carente de competencia y sin observancia de las garantías mínimas del debido proceso”.

Según el fallo, Barrios participó en la convocatoria abierta mediante el Acuerdo Superior 000023 de julio de 2025, cumplió todos los requisitos legales y estatutarios y fue incluido sin objeciones en la lista definitiva de aspirantes. Tras la consulta del pasado 2 de octubre, fue integrado en la lista de elegibles y posteriormente designado rector por el Consejo Superior Universitario el 27 de octubre del año pasado, acto que fue seguido de su posesión inmediata.

Sin embargo, días después de su designación, el Comité Electoral declaró la nulidad de su elección. El juzgado advirtió que dichas resoluciones fueron expedidas con posterioridad a la culminación del proceso y que no se acreditó una notificación personal válida, pues el accionante afirmó haberse enterado de su existencia “a través de redes sociales y medios de comunicación”, lo que afectó directamente su derecho de defensa y contradicción.

Un aspecto relevante del fallo fue la posición de la jefa de la Oficina Jurídica de la Universidad del Atlántico, integrante del Comité Electoral, quien alertó sobre “graves irregularidades” en la expedición de las resoluciones, al señalar que se adoptaron “en una sesión viciada de nulidad, sin el quórum exigido” y con la firma de un funcionario que ya no tenía investidura, hechos que incluso dieron lugar a una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.

La decisión judicial se conoce en medio del debate sobre la autonomía universitaria, un tema que ha sido abordado por el Gobierno Nacional y por el ministro del Interior, Armando Benedetti, en distintos escenarios públicos.

En ese contexto, el juez ordenó suspender los efectos de las resoluciones cuestionadas por un máximo de cuatro meses y advirtió que la controversia de fondo deberá ser resuelta por la jurisdicción contenciosa, dejando abierto el camino para que Leyton Barrios pueda retomar la rectoría de la Universidad del Atlántico durante ese periodo.