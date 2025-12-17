¿Leyton Barrios continúa en la rectoría de la Universidad del Atlántico?: esto se sabe

En un correo enviado este 16 de diciembre, el Ministerio de Educación le notifica a Leyton Barrios, rector de la Universidad del Atlántico, para que dentro de cinco días hábiles se notifique personalmente sobre la resolución en que se indica su reemplazo durante un año.

En el mismo correo, le indican que con la presenta citación queda sin efecto la notificación enviada anteriormente sobre la información de esta resolución, debido a que no se cuenta con autorización para realizarla de manera electrónica.

Es decir, el Ministerio de Educación está corrigiendo un error de notificación para indicarle a Leyton Barrios que será reemplazado durante un año.

Reemplazo durante un año

El Ministerio de Educación expidió una resolución en la cual ordena el reemplazo de Leyton Barrios de la rectoría de la Universidad del Atlántico por un término de un año, prorrogable por una sola oportunidad.

Según la entidad, Barrios Torres ha incumplido las ordenes emitidas a corregir, superar y mitiga, en el menor tiempo posible, las presuntas irregularidades advertidas en materia de administración, gobernanza y protección de los derechos fundamentales de la comunidad educativa.