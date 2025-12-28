Anuncian inversiones por más de $8.000 millones para la Universidad del Atlántico

El rector de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo, anunció importantes inversiones para el fortalecimiento del Alma Mater, luego de una reunión sostenida con el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno. Los recursos estarán destinados a programas de bienestar estudiantil y a obras clave de infraestructura universitaria.

A través de su cuenta en la red social X, el rector informó que el viceministro confirmó la asignación de $6.800 millones de pesos correspondientes a recursos de gratuidad, los cuales serán invertidos en programas de bienestar para los estudiantes de la institución, con el objetivo de mejorar sus condiciones académicas y de permanencia.

Más de mil millones para Bellas Artes

Castillo también señaló que se destinarán $1.300 millones de pesos para la terminación del teatro de Bellas Artes, una obra emblemática para la vida cultural y académica de la universidad, así como para dar continuidad al proyecto de la Sede Soledad, considerada estratégica para ampliar la cobertura y el impacto regional de la institución.

“El Viceministro Ricardo Moreno, nos hizo importantes anuncios: $6800 millones de pesos de recursos de gratuidad, que destinaremos, para programas de bienestar de estudiantes; $1300 millones, para terminación de teatro de Bellas Artes y continuidad en proyecto de Sede Soledad”, escribió el rector en su cuenta de X.

Cabe mencionar que el Ministerio de Educación Nacional designó a Rafael Ángel Castillo Pacheco como nuevo rector y representante legal de la Universidad del Atlántico, en el marco de las medidas de vigilancia especial que rigen sobre esta institución.