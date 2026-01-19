Más de 7.300 maestros y directivos regresaron a las instituciones educativas en Barranquilla

Barranquilla inicia el año escolar 2026 con una apuesta clara: fortalecer la formación de docentes y rectores como eje de la transformación educativa. Este 19 de enero, más de 7.300 maestros y directivos retomaron labores en las instituciones oficiales del Distrito, en un contexto marcado por la innovación pedagógica, el uso de tecnología y el acompañamiento humano en las aulas.

La ruta educativa del Distrito se apoya en tres frentes: bilingüismo, transformación digital y sostenibilidad. En los últimos años, docentes han recibido formación en pensamiento computacional, robótica educativa y nuevas metodologías, lo que hoy se traduce en proyectos de ciencia, tecnología e innovación desarrollados por estudiantes en colegios oficiales.

“El maestro es el motor que convierte esa política pública en realidad”, dijo el alcalde Alejandro Char al referirse al impacto en las aulas.

Bilingüismo con resultados

La política de bilingüismo abarca las 154 instituciones educativas oficiales y beneficia a más de 80.000 estudiantes. Más de 2.300 docentes han sido formados en lengua y metodología en inglés.

Los resultados se reflejan en las Pruebas Saber 11: desde 2020 el nivel A- cayó 18 puntos porcentuales y el 13% de los estudiantes alcanzó niveles B1 y B+, superando a ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Además, los colegios María Cano y Nueva Granada fueron reconocidos como instituciones bilingües nacionales.

Desde la gestión directiva, los rectores han impulsado proyectos ambientales, semilleros de investigación y alianzas estratégicas. Iniciativas como Comunidad ViBaq, en alianza con el Zoológico de Barranquilla, integran la educación ambiental al currículo con trabajos sobre biodiversidad, fauna urbana y huertas escolares. A esto se suman programas de emprendimiento e innovación con universidades aliadas y estrategias de inclusión, acompañamiento socioemocional y prevención de la deserción escolar.

La universidad llega a los barrios

El avance más reciente se refleja en la educación superior. La Institución Universitaria de Barranquilla (IUB) se consolidó como universidad distrital, con 32 programas de pregrado y 12 de posgrado, todos con matrícula gratuita. A través de la estrategia IUB al Barrio, la universidad funciona en colegios oficiales en horario nocturno, beneficiando a jóvenes que trabajan. En 2026, el convenio con la Alcaldía permitirá que cerca de 19.000 estudiantes cursen estudios superiores gratuitos.

Becas y movilidad social

La oferta se complementa con el programa Beca de tu Vida, que cubre el 100 % de la matrícula en universidades acreditadas para egresados destacados de colegios públicos. Ya son 100 jóvenes beneficiados, una iniciativa que busca ampliar oportunidades y fortalecer la movilidad social en barrios donde la universidad era, hasta hace poco, un objetivo lejano.

Con docentes formados, rectores que lideran comunidades inclusivas y una universidad pública que se acerca a los barrios, Barranquilla consolida un modelo educativo que conecta la escuela con el proyecto de vida de miles de estudiantes.