Precio del dólar en Colombia HOY 19 de enero: hay una nueva subida al inicio de la semana

En los últimos meses, el dólar en Colombia ha venido presentando una significativa disminución por cuenta de diferentes factores. Si bien ha habido gran incertidumbre en el mundo a nivel económico por las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, sumado a la política arancelaria de Donald Trump, las medidas internas también han llevado a una constante disminución.

Al respecto, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha emitido una deuda externa por una cifra de 4.950 millones de dólares. Este factor ha garantizado un mayor flujo de la divisa norteamericana en Colombia. Sin embargo, no todos ganan en la misma proporción cuando se registra una caída constante del precio en la tasa representativa del mercado.

¿Cómo afecta la caída del precio del dólar en Colombia?

Los principales beneficiados con la disminución en el precio del dólar son aquellos que realizan compras en dólares o de productos procedentes del extranjero, ya que podrán hacer transacciones a un precio más económico. Otros que también se ven favorecidos por esta circunstancia son quienes reciben sus ingresos por medio de la divisa extranjera.

Por el contrario, quienes se ven perjudicados por esta circunstancia son los exportadores y las personas que reciben remesas desde el exterior, ya que no ganarán lo mismo al hacer el cambio a pesos colombianos: “Cuando usted exporta un dólar, está recibiendo alrededor de 600 o 700 pesos menos por cada dólar que está exportando”, explicó Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).

Pese a ello, el peso colombiano se sigue consolidando como una de las monedas emergentes más apreciadas en el mundo con respecto al dólar durante los primeros días del 2026. Asimismo, la agencia Bloomberg señaló que cerró el 2025 como la segunda más fuerte en América Latina en este aspecto, solamente superada por el guaraní de Paraguay, tras lograr una disminución de más de 600 pesos durante el año en la tasa representativa del mercado.

Así se cotiza el dólar en Colombia para este lunes 19 de enero

En su más reciente informe, el Banco de la República indicó que el precio del dólar en Colombia para este lunes 19 de enero de 2026 se ubica en 3.700 pesos. Esto supone un ligero aumento con respecto a la cifra en la que cerró la semana anterior (3.687 pesos).

Entretanto, estos son los valores para todos aquellos interesados en realizar transacciones en dólares durante la jornada de este lunes. Estos son:

Bogotá: 3.660 pesos por compra y 3.800 pesos por venta.

3.660 pesos por compra y 3.800 pesos por venta. Medellín: 3.610 pesos por compra y 3.760 pesos por venta.

3.610 pesos por compra y 3.760 pesos por venta. Cali: 3.550 pesos por compra y 3.750 pesos por venta.

3.550 pesos por compra y 3.750 pesos por venta. Cartagena: 3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta.

3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta. Cúcuta: 3.700 pesos por compra y 3.740 pesos por venta.

3.700 pesos por compra y 3.740 pesos por venta. Pereira: 3.730 pesos por compra y 3.800 pesos por venta.

De acuerdo a la agencia Bloomberg, el peso colombiano registró un avance del 1,45% con respecto al dólar, lo que le permitió ubicarse como la segunda moneda más fuerte en Latinoamérica durante los primeros días de 2026, solamente superada por el peso chileno.