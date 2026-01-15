El dólar está por debajo de $3.700, ¿bajará más? Experto opina

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Mejores momentos que ha tenido el país en crecimiento económico han sido con un dólar abajo: experto

Este jueves, 15 de enero, habló en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, con Julio Sánchez Cristo, Felipe Campo, gerente de Inversión y Estrategia Alianza Valores y Fiduciaria, quien se refirió a la caída del dólar en el país, que este miércoles llegó a un mínimo no visto desde 2021, cotizando al cierre del día los 3.626 pesos.

En un primer cuestionamiento, se le preguntó si el dólar podría seguir bajando.

¿El dólar seguirá bajando en Colombia?

“Aquí depende mucho de un elemento que ha sido muy característico de Crédito Público, que es el de la papa caliente”, comentó.

“Le botan la papa caliente para que financie al país, y es que ha sido bastante difícil de leer, es parte de la estrategia de ellos: tratar de traer cosas novedosas”, comentó.

Añadiendo, al tiempo, que “hay un combate. De hecho, el director de Crédito Público lo ha dicho abiertamente: ‘yo estoy peleando contra los especuladores que quieren vender la deuda colombiana. Y en últimas, implícitamente estoy peleando contra los que quieren subir el dólar’”.

Lo que implícitamente querría decir que desde la administración nacional se busca que el dólar siga bajando.

“Entonces, la mayoría de cosas que han hecho han sido novedosas, arriesgadas, impredecibles. Pero sí, por lo menos, uno sabe que la gran estrategia del año pasado fue emitir mucha deuda de corto plazo. Y esa deuda se está venciendo este año”, dijo.

Y agregó: “Entonces, Crédito Público o el Ministerio de Hacienda tiene que tratar de tapar los bonos que se les van a vencer ahorita. Va a tener muchos vencimientos de corto plazo, entonces por eso va a estar emitiendo deuda todo el tiempo para solucionar ese problema. Por lo menos hasta agosto, digamos, todavía los vencimientos que ha tratado de quitar del mercado son los de antes de agosto. Ya después de agosto es un elemento que le va a quedar para el siguiente presidente“.

¿El dólar a la baja beneficia la economía colombiana?

Para Campo sí lo hace, pero debería ser a una velocidad moderada.

“Los mejores momentos que ha tenido el país en crecimiento económico, en general, han sido con un dólar abajo”, dijo.

Explicó que “el dólar abajo fortalece al consumidor colombiano: los precios bajan, la inflación se modera, las tasas de interés pueden bajar, podemos importar cosas, incluso tecnología más barata. Las deudas del Gobierno y las deudas de muchos colombianos en el sector productivo están en dólares, entonces, si usted me pone en una balanza que suba o que baje, es mejor que baje”.

“Lo que pasa es que, como siempre, debe haber una velocidad apropiada”, concluyó.

