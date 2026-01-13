Gobierno colocó deuda externa por casi US $5.000, la emisión más grande de la historia

El Gobierno de Colombia colocó deuda externa por ​​USD $ 4.950 millones con tres bonos en dólares, siendo la emisión más grande de la historia.

Con esto cubre gran parte del financiamiento de 2026.

Los bonos tienen vencimientos así:

3 años (2029) : USD 2,000 millones a 5.37%.

5 años (2031): USD 1,475 millones a 6.125%.

7 años (2033): USD 1,475 millones a 6.50%.

La cartera afirmó que “la emisión recibió órdenes de compra por cerca de USD 23.200 millones en su punto máximo, alcanzando el mayor libro de órdenes en la historia de las emisiones en dólares de Colombia, con la participación de más de 290 inversionistas, provenientes principalmente de Reino Unido (47%), Estados Unidos (28%) y Colombia (4%), lo que confirma el buen apetito y la confianza de los mercados en la economía colombiana”.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, manifestó que “la exitosa demanda refleja una evidente confianza en el manejo responsable de las finanzas públicas de Colombia, así como en una amplia y diversificada base de inversionistas”.

Por su parte, el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, resaltó que “el récord alcanzado en la construcción del libro de órdenes de inversionistas es producto de los buenos resultados obtenidos en la estrategia puesta en marcha durante 2025”.

Finalmente, la cartera explicó que la emisión de estas tres referencias permitió mejorar el perfil de vencimientos de la deuda de la Nación, fortaleciendo los tramos correspondientes a los años 2029, 2031 y 2039, lo cual contribuye a una mayor estabilidad en la estructura de la deuda pública.

Pese a esto, expertos advierten que esto podría traer tasas de interés más altas y mayor riesgo de refinanciación por los plazos tan cortos.