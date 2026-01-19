Pico y placa vuelve a regir hoy en Girón: así aplica la medida
Desde este lunes 19 de enero de 2026, vuelve a regir el pico y placa en el municipio de Girón.
La restricción se aplica conforme a lo establecido en el Decreto 0244 de 2025, emitido por la administración municipal.
Entre semana, la medida rige de lunes a viernes, entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, con la siguiente rotación:
- Lunes: placas 1 y 2
- Martes: placas 3 y 4
- Miércoles: placas 5 y 6
- Jueves: placas 7 y 8
- Viernes: placas 9 y 0
El pico y placa también se aplica los sábados, entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, con esta programación:
- 24 de enero: placas 5 y 6
- 31 de enero: placas 7 y 8
- 7 de febrero: placas 9 y 0
- 14 de febrero: placas 1 y 2
- 28 de febrero: placas 5 y 6
- 7 de marzo: placas 7 y 8
- 14 de marzo: placas 9 y 0
- 21 y 28 de marzo: placas 3 y 4
- 4 de abril: placas 5 y 6
La Secretaría de Tránsito recordó que el incumplimiento de la medida conlleva sanción económica y la inmovilización del vehículo.