Pico y placa vuelve a regir hoy en Girón: así aplica la medida

La Secretaría de Tránsito recordó que el incumplimiento de la medida conlleva sanción económica y la inmovilización del vehículo.

Pico y placa Girón/ Foto cortesía

Desde este lunes 19 de enero de 2026, vuelve a regir el pico y placa en el municipio de Girón.

La restricción se aplica conforme a lo establecido en el Decreto 0244 de 2025, emitido por la administración municipal.

Entre semana, la medida rige de lunes a viernes, entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, con la siguiente rotación:

  • Lunes: placas 1 y 2
  • Martes: placas 3 y 4
  • Miércoles: placas 5 y 6
  • Jueves: placas 7 y 8
  • Viernes: placas 9 y 0

El pico y placa también se aplica los sábados, entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, con esta programación:

  • 24 de enero: placas 5 y 6
  • 31 de enero: placas 7 y 8
  • 7 de febrero: placas 9 y 0
  • 14 de febrero: placas 1 y 2
  • 28 de febrero: placas 5 y 6
  • 7 de marzo: placas 7 y 8
  • 14 de marzo: placas 9 y 0
  • 21 y 28 de marzo: placas 3 y 4
  • 4 de abril: placas 5 y 6

La Secretaría de Tránsito recordó que el incumplimiento de la medida conlleva sanción económica y la inmovilización del vehículo.

