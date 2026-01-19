Pico y placa vuelve a regir hoy en Girón: así aplica la medida

Desde este lunes 19 de enero de 2026, vuelve a regir el pico y placa en el municipio de Girón.

La restricción se aplica conforme a lo establecido en el Decreto 0244 de 2025, emitido por la administración municipal.

Entre semana, la medida rige de lunes a viernes, entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, con la siguiente rotación:

Lea también: Pico y placa vuelve este martes en Bucaramanga: así será la rotación del primer trimestre

Lunes: placas 1 y 2

placas 1 y 2 Martes: placas 3 y 4

placas 3 y 4 Miércoles: placas 5 y 6

placas 5 y 6 Jueves: placas 7 y 8

placas 7 y 8 Viernes: placas 9 y 0

El pico y placa también se aplica los sábados, entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, con esta programación:

Lea aquí: Piedecuesta sin pico y placa: la medida retornará a partir del 13 de enero de 2026

24 de enero: placas 5 y 6

placas 5 y 6 31 de enero: placas 7 y 8

placas 7 y 8 7 de febrero: placas 9 y 0

placas 9 y 0 14 de febrero: placas 1 y 2

placas 1 y 2 28 de febrero: placas 5 y 6

placas 5 y 6 7 de marzo: placas 7 y 8

placas 7 y 8 14 de marzo: placas 9 y 0

placas 9 y 0 21 y 28 de marzo: placas 3 y 4

placas 3 y 4 4 de abril: placas 5 y 6

La Secretaría de Tránsito recordó que el incumplimiento de la medida conlleva sanción económica y la inmovilización del vehículo.