Vuelven los ‘pinchallantas’ en Bogotá: a conductor le querían cobrar $3 millones por 44 parches

En las últimas horas, se conoció un nuevo caso donde los denominados ‘pinchallantas’, presuntamente con ayuda de algunos dueños de montallantas, intentaron estafar a un conductor. El hecho ocurrió en la localidad de Fontibón, en la calle 13 con carrera 126.

Según la denuncia, a la víctima pretendían cobrarle un $3.400.000 pesos por la supuesta reparación de sus cuatro llantas, en las que afirmaban haber puesto 44 parches.

“Por despinchar una llanta, inicialmente, me cobraron ochenta mil pesos, y le colocaron unos parches. Después dijeron que la otra y, curiosamente todas las llantas todas pinchadas. Entonces, dijo, las otras, llantas, y tú no calculas que son, bueno, ochenta mil pesos, ocho por tres veinticuatro. Y esta gente ahora me está cobrando dizque tres millones seiscientos mil pesos, que porque - según ellos- le cortaron muchos parches, y ahora están cobrando por parche, y que esa cuenta les da tres millones seiscientos. Eso lo hicieron en una hora”, aseguró el denunciante.

Ante la situación, las autoridades fueron alertadas a través de la línea 123, donde el conductor manifestó que estaba siendo víctima de estafa. Al lugar llegó la patrulla de la Policía, que realizó la verificación correspondiente. Sin embargo, el trabajador del lugar insistía en que se debía cancelar el valor del supuesto servicio.

Tras una mediación con los uniformados, el establecimiento fue cerrado de manera preventiva, ya que no contaba con los documentos exigidos para su funcionamiento.