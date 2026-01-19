Vuelve el Pico y Placa en Medellín: así funcionará la restricción entre el 19 y el 25 de enero

Desde este lunes 19 de enero, volverá a regir el Pico y Placa en Medellín luego de que las autoridades decidieran suspender la medida de forma temporal por cuenta de las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Esta no solamente aplica para la capital de Antioquia, sino también para los otros municipios que hacen parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Según explica la Secretaría de Movilidad de Medellín, la restricción se aplicará a partir del último dígito de la placa, tal como se venía haciendo durante el segundo semestre del 2025. Los vehículos que se verán sujetos a la misma son:

Vehículos particulares

Camperos

Motocarros

Cuatrimotos

Por otra parte, el Pico y Placa para motocicletas, mototriciclos, tricimotos y los ciclomotores de dos y de cuatro tiempos funcionará teniendo en cuenta el primer dígito de la placa.

¿Qué vías están exentas del Pico y Placa en Medellín?

Hay unas vías dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá que están exentas del Pico y Placa en Medellín debido a que estas son de suma importancia para la conexión regional y nacional en la movilidad del departamento de Antioquia. Estas son la Avenida Regional, la Avenida Las Palmas y la vía a Occidente, así como la Avenida 33, la Calle 10 y la Autopista Sur, en los tramos correspondientes a las jurisdicciones de Bello e Itagüí.

“Se mantienen también las exenciones para vehículos de carga, transporte de pasajeros, transportes especiales, vehículos de valores, medios de comunicación debidamente acreditados, así como automotores de emergencias y rescate, eléctricos, híbridos, a gas y demás categorías ya contempladas“, explican las autoridades en la capital antioqueña.

¿Cómo funcionará el Pico y Placa en Medellín entre el 19 y el 23 de enero de 2026?

Según indicó la Secretaría de Movilidad de Medellín, el Pico y Placa regirá de lunes a viernes desde las 5:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Además, se mantiene la misma rotación que venía funcionando durante el segundo semestre de 2025, lo que significa que no aplicará los sábados y domingos. Así las cosas, operará de esta manera:

Lunes: 6 y 9

6 y 9 Martes: 5 y 7

5 y 7 Miércoles: 1 y 8

1 y 8 Jueves: 0 y 2

0 y 2 Viernes: 3 y 4.

🧵Desde este lunes 19 de enero se reanuda el Pico y Placa en Medellín 🚗🛵🚦

Cabe recordar que la medida se había levantado de forma temporal entre el 23 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026 con tal de facilitar la movilidad de los vehículos en la ciudad, así como en los municipios cercanos, durante las celebraciones de Navidad y de Año Nuevo. Sin embargo, esta volverá a funcionar con normalidad desde este lunes con las sanciones que señala la ley.

¿Cuáles son las sanciones por incumplir el Pico y Placa en Medellín?

Si una persona incumple la medida del Pico y Placa en Medellín, se expone a una multa de medio salario mínimo legal vigente, lo que equivale a 875.452 pesos para el año 2026. Además, el vehículo será inmovilizado, tal como lo señala el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002).

Según indicó la Alcaldía de Medellín, no se aplicará el período pedagógico durante la semana del 19 al 23 de enero, por lo que un ciudadano se expone a las sanciones pertinentes en caso de no acatar la restricción correspondiente.