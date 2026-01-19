ISA Energía puso en operación la subestación eléctrica construida en la mayor altitud de su historia

Medellín

ISA Energía anunció que puso en operación el proyecto de conexión San Gabriel, en Perú, una nueva subestación, con características especiales e hitos históricos para la compañía.

Hito histórico

Por un lado, es la infraestructura construida a mayor altitud en la historia ISA, a 5 mil 50 metros sobre el nivel del mar y, de otro lado, el uso de tecnología de inteligencia artificial para la gestión de la seguridad de su infraestructura.

¿Qué características tiene el proyecto?

Este proyecto, que es ejecutado por Consorcio Transmantaro, requirió una inversión de 27 millones de dólares, incluyó una construcción de 49,9 kilómetros de línea de transmisión de 220 kilovatios, la ampliación de la subestación Chilota y la puesta en marcha de esta nueva subestación.

Este desarrollo fue un desafío por las condiciones geográficas y climáticas extremas, que exigieron una máxima resiliencia y profesionalismo por parte del equipo de ISA Energía, y representa un avance significativo en la modernización y robustecimiento de la red eléctrica peruana.

Además, “asegura energía confiable para una operación minera clave en el sur del país, fortalece la infraestructura eléctrica nacional y contribuye al desarrollo económico de la región, impulsando una minería moderna, segura y sostenible”, explicó Isa Energía en Perú.

Jorge Andrés Carrillo, presidente de ISA, indicó que “Este hito demuestra nuestra capacidad de superar retos complejos con soluciones innovadoras y seguras, lo cual nos llena de orgullo y reafirma nuestro propósito de aportar al desarrollo energético sostenible de Latinoamérica, generando valor para la sociedad”.

La importancia de Isa en Perú

La participación de Isa Energía en este país latinoamericano es estratégica, por la integración energética nacional en ese país, la seguridad operacional y la sostenibilidad.

Destaca la compañía que “impulsa el desarrollo de una infraestructura eléctrica moderna, confiable y responsable con el entorno, reafirmando su propósito de ser la energía que da vida a la transición hacia un futuro más sostenible”.

Isa Energía en Colombia

Cabe recordar que al comenzar este año hubo transformación de Intercolombia, filial del grupo ISA, principal transportador de energía en Colombia, en ISA Energía en nuestro país, con lo que unificó su presencia con la misma marca que se mantiene en Brasil, Chile y Perú.

En esta decisión, también se asumieron los activos de Transelca en el Caribe colombiano, tomando la administración, operación y mantenimiento de estos.

Con este proceso, lo que se ha buscado es brindar mayor eficiencia en la operación del sistema eléctrico de nuestro país, consolidando las capacidades técnicas para garantizar la confiabilidad y resiliencia.

En este país, la compañía tiene presencia en más de 400 municipios, una expansión de 14 mil kilómetros de líneas y 120 subestaciones, para garantizar la transmisión de la energía eléctrica en nuestro país.

Todas estas estrategias buscan alinearse con la estrategia ISA 2040, que busca consolidar el negocio de transmisión de energía, duplicar el ebitda y acelerar los nuevos negocios, enmarcados en el amor al planeta y los recursos naturales.

Cabe recordar que ISA es presidida por Jorge Andrés Carrillo, que en su primer año reportó un incremento en la inversión que pasó de $1,1 billones a $1,4 billones, con un incremento cercano al 30%.