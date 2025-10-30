Medellín

Grupo Nutresa alcanza ventas por $15,3 billones y aumenta su utilidad neta en 66,9 % durante 2025

La compañía reportó un crecimiento consolidado impulsado por sus negocios de café, chocolates y restaurantes.

Grupo Nutresa

Grupo Nutresa / Cortesía

Maria José Rueda Bohórquez

Grupo Nutresa presentó sus resultados financieros consolidados a septiembre de 2025 con un desempeño positivo en todos sus indicadores. La compañía alcanzó ventas por $15,3 billones, lo que representa un crecimiento del 13,3 % frente al mismo periodo del año anterior, y una utilidad neta de $963.668 millones, que refleja un aumento del 66,9 %.

Crecimiento sostenido en Colombia y mercados internacionales

Del total de las ventas, $9 billones corresponden al mercado colombiano, con un crecimiento del 10,3 %, impulsado por los negocios de Café (+27,5 %), Chocolates (+14 %), Restaurantes (+9,3 %) y Galletas (+8,1 %).

En el ámbito internacional, los ingresos alcanzaron $6,3 billones, un incremento del 17,9 %, equivalentes a USD 1,5 billones. En dólares, los negocios de Café y los Chocolates lideraron el crecimiento en los principales mercados.

Rentabilidad y transformación empresarial

En cuanto a la utilidad operativa, Nutresa reportó $1,96 billones, un aumento del 40,2 % frente al mismo periodo del año pasado. Ajustando los gastos extraordinarios, la utilidad operativa se elevaría a $2,06 billones, lo que representa un crecimiento del 47,7 %.

Durante este periodo, Grupo Nutresa realizó una reapertura de su bono inaugural por USD 1 billón, con el fin de mejorar las condiciones financieras de su deuda. Esta estrategia busca fortalecer el perfil de endeudamiento y respaldar la expansión global de la organización.

Inversión social y sostenibilidad

La inversión social de Nutresa en Colombia asciende a $20.000 millones en 2025, dentro de un plan a cinco años que destinará $150.000 millones para educación, salud y nutrición.

En materia ambiental, Nutresa completó la instalación de 2.852 paneles solares durante el año, reforzando su compromiso con la producción de energía limpia y la reducción de la huella de carbono.

Mensaje de la presidencia

El presidente del Grupo, Jaime Gilinski, destacó que estos resultados son “Este logro ha sido posible gracias a la continua confianza de nuestros consumidores, en la calidad y en el valor de nuestras marcas”.

