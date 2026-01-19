41 artistas fueron estafadas con una falsa oferta de trabajo a nombre de la Alcaldía de Medellín

Medellín

41 bailarinas, modelos y deportistas de Medellín denuncian haber sido víctimas de una presunta estafa millonaria liderada por un hombre que se hacía pasar por trabajador de la Alcaldía de Medellín.

El sujeto, que se identificaba como Julián, habría utilizado la fachada de un supuesto rodaje de grabación de un proyecto cultural, para engañar a mujeres del sector artístico y robarles más de 4 millones de pesos en total.

El modus operandi

“Nuestro trabajo como tal es crear el material para cuatro canales, audiovisual, impreso, radial y un tema televisivo. Esto es contratación estatal, nosotros cumplimos con entregarlo pero no sabemos si se publique”, mencionaba el mensaje de voz que les envió Julián con la falsa oferta laboral.

El primer contacto se realizó a través de mensajes directos a una joven deportista, con una atractiva y bien remunerada oferta laboral, supuestamente respaldada por la Secretaría de Cultura de Medellín.

El engaño se replicó bajo el mismo patrón. De manera individual, Julián le pedía a las mujeres que contactaran a más artistas. El argumento era que el presupuesto del proyecto aumentaba y requería más personal para participar en las grabaciones que se pretendían realizar en el Jardín Botánico.

Tras una supuesta selección, el hombre les solicito a través de WhatsApp, documentos personales como fotografías, datos de identificación, tallaje de ropa y calzado y certificados de afiliación a la ARL con un costo de 100.000 pesos, por medio de un intermediario que él mismo recomendó.

Con el paso de los días, algunas mujeres recibieron mensajes en los que se les informaba sobre supuestas inconsistencias en su afiliación a la ARL. Para “solucionar” el problema, debían consignar más dinero, un día antes del supuesto rodaje.

Aunque la solicitud del recurso adicional generó dudas, varias accedieron ante la promesa de recibir hasta 800.000 pesos por menos de cuatro horas de trabajo. Además, el supuesto proyecto incluía promesas de producción completa, vestuario, maquillaje e incluso entradas al concierto de Bad Bunny.

Estafa y denuncias

La estafa quedó en evidencia el día de la presentación. El hombre dejó de responder los mensajes y no hubo ninguna actividad. Algunas mujeres aseguran haber recibido insultos antes de ser bloqueadas. Posteriormente confirmaron que la ARL solo había sido activada por un día o que, en algunos casos, nunca existió.

“Incluso, pues, varias pagan la seguridad social y y le enviaron el certificado de ellas y le decían que no, que ese certificado no le servía. Y bueno, así no estuvo hasta el viernes, y ya el viernes en la mañana ya dejó de contestar, ya se desapareció y ya ahí sí, pues nos dimos cuenta que era completamente el robo”, relató Sofía Lopera, una de las víctimas.

Más allá de la pérdida económica, las víctimas expresan preocupación por el uso indebido de su información personal. Temen que sus documentos y fotografías sean utilizados para suplantación de identidad, solicitudes fraudulentas de créditos o redes de explotación.

“Una chica en el grupo menciona que le están intentando sacar un crédito. Claro, tienen los datos, la fotografía de la cédula, y pues entre, digamos, las 40 niñas, sí, acaba de robar 4 millones, pero hay niñas que transfirieron más”, reveló otra joven víctima, Sofía Castaño.

Al denunciar los hechos ante la Fiscalía, las jóvenes artistas confirmaron que existen más denuncias similares en el país. Incluso en redes sociales, otras mujeres han compartido su experiencia con este tipo de estafa, al parecer, también a nombre del supuesto Julián.

Desde la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín se aclaró que no existe ninguna convocatoria ni proyecto oficial con las características descritas por las víctimas y reiteraron que los procesos institucionales se comunican únicamente a través de canales oficiales.