Nueva masacre en Cauca: cuatro personas fueron asesinadas en el municipio de Padilla

De acuerdo con Indepaz se trata de la masacre número 55 del país y la novena en el Cauca durante el 2024. Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images. / Katherine Forbes

Padilla, Cauca. Indepaz confirmó una nueva masacre registrada en el norte del departamento del Cauca, donde fueron asesinadas cuatro personas.

Los hechos se registraron en el corregimiento de Chamizo, zona rural de Padilla, hasta donde llegaron sujetos armados, presuntamente integrantes de una pandilla, y atacaron a las víctimas al interior de una vivienda, disparando de manera indiscriminada.

Las víctimas fueron identificadas como: Alexander Lucumí Domínguez, de 40 años; José Nery Lucumí, de 74 años; Julio César Carabalí Domínguez, de 40 años; y Jorge Eliécer Mina Paz, de 30 años.

Leonardo González, coordinador de Indepaz, rechazó el hecho y señaló que el crimen confirma el deterioro de las condiciones de seguridad para la población civil en una zona afectada por disputas armadas y economías ilegales.

“De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la masacre habría sido cometida por una estructura conocida como la Banda de la Vereda 5 y 6, ubicada en Guachené, presuntamente ligada a la columna móvil Dagoberto Ramos, con uso de armas de largo alcance”, puntualizó.

Con este hecho ya son dos las masacres registradas en el departamento del Cauca y la sexta en el país en lo que va del año 2026.