Con ataques de grupos armados en municipio de Suárez se reactivó el conflicto en la región caucana

Cauca

Grupos armados ilegales reactivaron las acciones violentas en el Cauca tras el ataque contra la Estación de Policía de Suárez, hostigamientos al Ejército y amenazas con explosivos en varios municipios.

La Fuerza pública fue atacada por más de media hora; el ataque fue repelido por las unidades policiales y las tropas del Ejército, sin que se presentaran víctimas o lesionados.

Además, la base militar de el Amparo también fue hostigada por la estructura Jaime Martínez de las disidencias, afortunadamente sin afectaciones.

La secretaria de Gobierno departamental, Maribel Perafán, reconoció que el conflicto armado, que tuvo días de calma durante las festividades de fin y nuevo año, por un cese de hostilidades de las estructuras delincuenciales, volvió con fuerza en el norte caucano.

“Desafortunadamente hubo varias acciones en la zona norte y en otros municipios con amenaza de explosivos sobre las vías. Entendemos nosotros que inicia nuevamente la confrontación”, explicó.

Perafán además rechazó que nuevamente la población civil sea la más afectada, como ocurrió en Suárez donde habitantes se refugiaron en una iglesia durante el fuego cruzado en medio de un ataque contra la Policía.

“Un cruce de disparos bastante fuerte. Los actores armados están atentando directamente contra la población; esto lo venimos denunciando desde hace un buen rato”, aseveró la funcionaria.

La secretaria confía en que el aumento del pie de fuerza policial y militar, junto con capacidades tecnológicas, permitirá recuperar la tranquilidad territorial.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a los grupos armados ilegales para el respeto irrestricto de los derechos de población civil.