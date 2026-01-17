En el Patía, Cauca rechazan notificación de inicio de aspersión con glifosato a cultivos ilícitos

El Patía - Cauca

La alcaldía del municipio de El Patía, en el sur del Cauca rechazó la notificación de la Policía Antinarcóticos sobre el inicio de aspersión terrestre con glifosato en el mes de enero a cultivos ilícitos con drones en el territorio. Hay temor por una posible crisis humanitaria.

“La Policía a través de la Dirección Antinarcóticos, tiene previsto iniciar las operaciones de intervención a cultivos ilícitos en jurisdicción del municipio de El Patía dando cumplimiento a la disposición administrativa”, explica la notificación.

Esa decisión, de acuerdo con la administración municipal, traerá graves impactos para la salud pública y el tejido social.

Al alcalde Jhon Jairo Fuentes aseveró en un comunicado que, “la comunidad rural del municipio rechaza las intervenciones militares, policivas y la activación de planes de intervención forzada para eliminar los cultivos de uso ilícito”.

Por su parte, Oscar Piamba, secretario de Gobierno señaló que experiencias anteriores demuestran lo perjudicial de esa estrategia y que no da resultados contundentes contra los cultivos ilícitos.

Ante este escenario, la alcaldía y las comunidades solicitaron acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, el CICR y organismos nacionales e internacionales para evitar una posible crisis humanitaria.

También reiteraron el llamado al Gobierno Nacional para que se privilegie el diálogo y la concertación con las comunidades, y se fortalezcan programas integrales de sustitución de cultivos ilícitos que no impliquen el uso de químicos ni expongan a la población.