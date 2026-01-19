Millonarios oficializó a su octavo y último refuerzo para la Liga 2026-I y la Copa Sudamericana

Millonarios se estrenó con derrota en la Liga 2026-I / Colprensa.

Millonarios hizo oficial la contratación de su octavo y último refuerzo para el primer semestre del 2026. El uruguayo Édgar Elizalde llega a reforzar la zaga Embajadora, tras una interesante trayectoria a nivel internacional.

"En Uruguay se aprende a luchar. La garra charrúa ahora defiende en azul. ¡Bienvenido al Embajador, Édgar!“, fue el mensaje con el que fue confirmado el jugador de 25 años en las redes sociales del club, acompañado de un video que hace referencia a su país.

“Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y de documentación, Édgar Elizalde se convirtió en nuevo jugador del equipo. El central llegó como agente libre y firmó su contrato por un año", anunció el equipo a través de su página web.

Al respecto añadió sobre la trayectoria del uruguayo: "Édgar nació el 27 de febrero del 2000 en Casupá, Uruguay, y comenzó su carrera profesional en Italia, cuando debutó para Pescara. Posterior a ello, continuó desarrollando su trayectoria en el país europeo jugando para Catanzaro y Juve Stabia".

“A ello, regresó a Sudamérica, militando en: Peñarol, Independiente de Avellaneda, Liverpool Montevideo y Platense, de donde llega procedente. El defensa central se caracteriza por su solidez defensiva, habilidad para el juego aéreo y su carácter en el terreno de juego", concluyó al respecto.

Cerrado el mercado de pases

Con la llegada de Édgar Elizalde a Millonarios, el equipo bogotano da por cerrado su mercado de pases para este primer semestre del 2026, donde además de la Liga, estará afrontando la primera fase de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional.

Elizalde se sumó a Falcao, Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, el chileno Rodrigo Ureña y el argentino Rodrigo Contreras como refuerzos del equipo para la primera parte del año.

Millonarios se estrenó en la Liga 2026-I con una derrota 2-1 ante el Atlético Bucaramanga. El equipo bogotano disputará su segundo partido del campeonato el próximo domingo, cuando reciba al Junior en Bogotá.