Hernán Torres tras el debut de Millonarios: “Las derrotas desbaratan todo”

Millonarios comenzó su temporada cayendo en calidad de visita ante Atlético Bucaramanga. El equipo Embajador no conoce la victoria en lo que va del año, teniendo en cuenta sus dos empates en la pretemporada ante River Plate y Boca Juniors.

Frente al cuadro Leopardo hubo una actuación que dejó preocupación, pues en el primer tiempo se vieron superados y encontraron el gol en una jugada aislada por sector izquierdo. Rodrigo Contreras lanzó el centro, cabeceó Stiven Vega y Leo Flores la mandó en dirección de su propio arco.

En el segundo tiempo, el propio Flores combinó con Aldair Gutiérrez y luego sacó un disparo de media distancia que pegó en el palo y entró para el empate. El del triunfo fue obra de Luciano Pons, quien de cabeza la mandó a guardar luego de aprovechar un rebote que quedó tras una salida errática del arquero Diego Novoa.

Hernán Torres, autocrítico tras la derrota

En rueda de prensa, el técnico tolimense se refirió a lo que dejó el partido. Fue autocrítico al referirse a las falencias que vio del equipo, así como manifestó que en Millonarios no hay tiempo de espera.

“Se hizo un planteamiento, iba bien, ordenados, tranquilos, hasta que llegó el gol del venezolano al ángulo; nos descompusimos un poco, y el segundo gol viene muy rápido. Se bajó el ímpetu que teníamos, hicimos cambios, tratamos de mejorar, tuvimos opciones y no se concretaron. La sensación es que quedamos frustrados”, comenzó diciendo sobre el planteamiento.

Del mismo modo se refirió a lo que no le gustó de su equipo: “Perdíamos la pelota muy fácil; la idea era tener 8 o 10 toques; nos metimos muy atrás; en el empate agrandamos y dejamos patear, tocaba achicar, faltó finura en la definición”.

Cuando se le preguntó por la falla que hubo en el arco en el segundo gol de Bucaramanga, manifestó: “Hoy hubo un error y ya no sirven... es el puesto del arquero, hay que afinar, no podemos equivocarnos. En Argentina hasta tapamos penalti. Les di voto de confianza y están trabajando duro”.

Entretanto, respecto a la plantilla con la que cuentan, manifestó que está cerrada, aun cuando se dice que podría llegar un defensa central: “Ya estamos completos. La gente que está es a que va a trabajar, es lo que elegimos, esperamos consolidar más. hay cosas interesantes y otras que no para corregir. Las derrotas desbaratan todo, hay que revisar, cuando se pierde son solo peros. No hay tiempo para esperar. Millonarios tiene que ganar si o si y nos vamos aburridos”.

Finalmente, habló de por qué no estuvo Dewar Victoria en los partidos de la pretemporada. “Sí hizo pretemporada, no viajó porque no pudo salir del país, fue devuelto en el aeropuerto. ¿Qué busqué con él? Que Ureña estaba cansado, teníamos controlado a Bucaramanga, y luego tenía que sacar un volante y me decidí por él”.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

El Embajador volverá a la acción el próximo domingo 25 de enero desde las 6:10 p.m. enfrentando nada más y nada menos que al campeón, Junior.