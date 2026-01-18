Leonel Álvarez: “Ganarle a los equipos de la capital es importante, y más a Millonarios”

Atlético Bucaramanga arrancó con triunfo en condición de local 2-1 frente a Millonarios en la capital santandereana, y su entrenador, Leonel Álvarez, destacó la importancia de imponerse sobre un rival de la capital, resaltando la entrega y el carácter de su equipo tras remontar un marcador adverso.

Los dirigidos por Leonel Álvarez demostraron solidez y personalidad para sobreponerse de un autogol de Leonardo Flores y para sellar la victoria con goles del propio Leonardo Flores y Luciano Pons.

Partido 216 entre ambos equipos, victoria número 51 para Bucaramanga de los 216 partidos que han disputado por torneos oficiales. Por el lado de Millonarios, registra 105 victorias y se registran 61 empates.

Como local, Bucaramanga se ha enfrentado 108 veces, incluyendo partidos en Barrancabermeja y Floridablanca. El balance es de 37 victorias, 35 empates y 36 derrotas.

Leonel Álvarez destacó la jerarquía de su equipo

Tras el encuentro, Leonel resaltó el rendimiento de su equipo, destacando que este tipo de triunfos fortalece la confianza del grupo y marca una base sólida para afrontar el resto del campeonato.

“El equipo jugó un primer tiempo muy bien. De los partidos que he dirigido y he jugado, este ha sido el mejor primer tiempo; éramos merecedores de irnos al descanso con un resultado por todo lo que generamos. Si Millonarios lució deslucido, fue por el trabajo del equipo. Lo importante era ganar”, dijo el técnico antioqueño.

Además, Álvarez explicó que el nivel de exigencia fue elevado, teniendo en cuenta que Millonarios venía de medirse en la pretemporada ante equipos como Boca Juniors y River Plate, lo que obligó a Bucaramanga a competir con mayor intensidad para quedarse con los tres puntos.

“Vamos bien y hemos dado un paso importante. Era tan bueno el partido que daba la sensación que íbamos a empatar y seguir de largo. Hoy teníamos que jugar mejor que River y que Boca, lo hicimos mejor y por eso el resultado. Había que hacer bulla y bastantica, ganarle a los equipos de la capital siempre va a ser importante y más a Millos”, afirmó.

El estratega también aseguró que están trabajando para que llegue un jugador más de cara a la liga colombiana 2026-1 y fase previa de Sudamericana vs. América de Cali el 5 de marzo en la ciudad de Cali.

“Esperamos más jugadores, se está haciendo el esfuerzo, seguramente llegará alguien más”, dijo el técnico Leonel Álvarez.

¿Cuándo vuelve a jugar Bucaramanga?

El equipo leopardo tendrá que viajar a la ciudad de Villavicencio para enfrentar a Llaneros el sábado 24 de enero desde las 4:10 p.m. partido válido por la fecha 2 de la Liga colombiana.



