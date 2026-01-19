Los médicos se sienten amenazados en Buenaventura, piden seguridad para la misión médica

Hechos de violencia presentados al interior del Hospital Luis Ablanque de la Plata donde un hombre fue ultimado a disparos luego de resultar herido en el barrio Nayita en Buenaventura, encendió una alerta entre el personal de salud que labora en el distrito que diariamente tienen que lidiar con situaciones de violencia o agresión.

La secretaria de Salud Betty Segura, insiste en que, además de la complicada situación de la salud en Colombia, la inseguridad hace muy difícil mantener el personal médico en Buenaventura.

“Para nadie es un secreto que la situación en Colombia es crítica la salud, pero nosotros aquí en Buenaventura también corremos riesgo por todos los grupos que se encuentran aquí, que a diario atentan contra la integridad del personal asistencial”.

Agregó Segura que, además de ser difícil conseguir personal médico, éste renuncia porque se siente amenazado, por ello están haciendo seguimiento al personal de la salud, especialmente en el área de urgencias donde más se presentan agresiones.

“En estos momentos no han renunciado ninguno, pero sí han manifestado el deseo de renunciar porque ellos quieren que le garanticemos seguridad y en eso estamos con las autoridades competentes”, dijo la secretaria.

En las próximas horas se llevará a cabo una mesa con las autoridades buscando el bienestar de la misión médica, sin embargo, exigen a su vez al Gobierno Nacional que les hagan acompañamiento y apoyen en seguridad en Buenaventura donde los médicos están en riesgo constante.

Entre tanto, el Concejo Distrital de Buenaventura, por medio de un comunicado, rechazó los actos violentos que vulneran el derecho a la vida y que, “pone en riesgo la integridad de pacientes, personal médico, de enfermería y trabajadores del centro asistencial, espacios que deben ser respetados y protegidos”.

El presidente de la corporación José Luis Ocoro, se unió al llamado a las autoridades para que se refuerce las medidas de seguridad en el hospital del distrito y al interventor para que fortalezca la vigilancia privada.