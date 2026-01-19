Capturado presunto integrante “Nueva Generación” involucrado en homicidios y otros delitos

Tras una persecución en el municipio de Obando en el norte del Valle del Cauca, fue capturado Mauricio Valencia de 33 años, reconocido en el ámbito criminal con el alias de “Gordo Oyola”, con injerencia en el municipio de Cartago.

Este hombre es, al parecer, integrante del grupo delincuencial organizado “Nueva Generación” dedicada al homicidio y tráfico de estupefacientes, con presencia en los municipios de Obando, Alcalá, Ansermanuevo y Cartago.

Según las autoridades la “Nueva Generación” mantiene una disputa territorial con el grupo delincuencial organizado “Los Flacos”.

La captura de Valencia se dio en medio de una labor de patrullaje preventivo en el municipio de Obando, en la vía que comunica con el corregimiento de Molina, luego de hacer caso omiso a la señal de pare de los uniformados.

Capturado alias "Gordo Oyola" / foto: Policía Valle

En el proceso fue incautada un arma de fuego, un teléfono y la motocicleta en la que se movilizaba alias “Gordo Oyola”, dijo la general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía en el Valle del Cauca.

“Se le halla en su poder una pistola marca Glock, la cual está siendo verificada por nuestro equipo técnico balístico, sí, esta arma estaría involucrada en otros hechos delictivos en el los de municipios del norte del Valle. Asimismo, se le incauta un proveedor para la misma, 28 cartuchos 9 mm y una motocicleta que había sido hurtada en el mes de septiembre del 2025”.

La verificación de antecedentes reveló delitos como homicidios, amenazas, concierto para delinquir y fuga de presos. Además, Mauricio Valencia cumplía una pena de prisión domiciliaria por el delito de fabricación y trafico de armas de fuego.