Elección del contralor de Cali no se discutirá en sesiones extraordinarias

Cali

La elección del nuevo contralor de Cali continuará sin resolverse y no hará parte de la agenda de las sesiones extraordinarias del Concejo Distrital, así lo confirmó la presidenta de la corporación, Daniela Plaza, al señalar que la discusión, por petición del alcalde Alejandro Eder, se centrará en el estudio y aprobación de un proyecto de acuerdo relacionado con subsidios a los servicios públicos domiciliarios para los estratos 1,2 y 3.

Esta decisión prolonga la incertidumbre alrededor del proceso, que ha estado marcado por múltiples sesiones fallidas por falta de quórum, advertencias jurídicas de la Procuraduría y señalamientos de presuntas presiones políticas, lo que llevó incluso a la designación de Luz Arianne Zúñiga Nazareno, como contralora encargada, mientras se define la elección en propiedad.

Plaza aseguró que la nueva mesa directiva adelanta una revisión de todo el proceso, incluyendo las advertencias jurídicas, así como las actuaciones realizadas por el anterior presidente Edison Lucumí.

“Nosotros somos absolutamente respetuosos de los entes de control y entre otras cosas, porque es la Procuraduría que nos disciplina a nosotros como concejales. Esta nueva mesa directiva está tomando todas las medidas a fin de revisar el panorama y aclararle a todos los caleños porque esto no es un tema menor”, afirmó.

Frente a esta decisión de aplazar nuevamente la discusión, los ternados expresaron su preocupación e insistieron en la necesidad de que el proceso avance conforme al marco constitucional.

“La normativa es clara que se debe elegir de esa terna, no ha habido un acto por parte de un juez ni de nadie que la haya modificado, en este sentido, la nueva mesa directiva y el concejo en pleno deben actuar ceñidos a la ley y a la Constitución y a todas las disposiciones colombianas al respecto”, indicó Ligia Amanda Gallego.

Por su parte, el contador Diego Mauricio López, sostuvo que su postura es esperar que el proceso se cierre institucionalmente y que cualquiera de los tres ternados pueda resultar elegido en igualdad de condiciones.

Entre tanto, Gustavo Alberto Barrientos subrayó que la responsabilidad de realizar la entrevista y la elección del contralor es una competencia exclusiva e indelegable del Concejo Distrital. Señaló que confía en que la corporación cumpla con su deber legal. No obstante, advirtió que, de persistir la dilación, no se descarta acudir a acciones judiciales para garantizar el cierre del proceso.

La elección del contralor de Cali se proyecta para el primer trimestre del año, una vez el tema sea retomado en sesiones ordinarias.