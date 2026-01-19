Aún hay cupos: siguen abiertas las matrículas en los 148 colegios oficiales del Valle

Valle del Cauca

Las matrículas para el año lectivo 2026 continúan abiertas en las 148 instituciones educativas oficiales del Valle del Cauca, ubicadas en los 34 municipios no certificados del departamento.

Las autoridades reiteraron que hay cupos disponibles desde preescolar hasta grado once y recordó que los estudiantes matriculados contarán con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) desde el primer día de clases.

¿Cómo matricular a los estudiantes?

La Secretaría de Educación del Valle informó que el proceso de matrícula es sencillo y solo requiere acercarse a la sede educativa más cercana con los documentos básicos:

Fotocopia del documento de identidad del estudiante y el acudiente.

del estudiante y el acudiente. Fotocopia del recibo de servicios públicos.

Carné de vacunación del estudiante.

del estudiante. Certificado de estudios.

de estudios. Copia del Sisbén o de la EPS.

Con este proceso, el departamento busca garantizar que ningún niño, niña o adolescente se quede por fuera del sistema educativo en 2026.

A través del correo infomatriculasvalle@valledelcauca.gov.co, los padres o acudientes pueden resolver inquietudes sobre el proceso de matrícula de los estudiantes.