“La Paz Total nació de buena fe, de manera ingenua y ha sido un fracaso”: general (r) Óscar Naranjo

El general en retiro Óscar Naranjo estuvo en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de su negativa de ser candidato presidencial para las elecciones de este año, pero también analizó lo que ha sido la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro.

Aseguró que dicho modelo, que abrió diversas mesas de negociación, terminó fortaleciendo a varias bandas criminales. Además, rechazó que la falta de resultados de la Paz Total termine atribuyéndole situaciones al acuerdo del 2016: “no es justo y no obedece a la realidad”.

“Digo que nació de manera ingenua, con buena fe, pero que ha sido un fracaso (…). No es el acuerdo, es la falta de voluntad política de los gobiernos para implementar el acuerdo”, dijo.

De esa manera señaló que el próximo gobierno debe tener claro en identificar una hoja de ruta para superar los diversos problemas del país: “en seguridad, en desarrollo, en el quiebre de brechas de equidad que tenemos los colombianos”.

¿Óscar Naranjo se perfila para ser fórmula vicepresidencial?

Afirmó que estará listo por si requieren de su experiencia y el conocimiento que tiene para encarar el desafío que tienen los colombianos.

“Estoy presto para hacer aportes que haya que hacer. No puede el Gobierno seguir incurriendo en el negacionismo con la crisis de seguridad que estamos asumiendo los colombianos”, indicó.

Escuche la entrevista completa con el general (r) Óscar Naranjo aquí: