General (r) Óscar Naranjo no será candidato a la Presidencia

En la mañana de este lunes, 19 de enero, el director de 6AM W, de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo, reveló en primicia que el general (r) Óscar Naranjo no se sumará a la carrera presidencial para las elecciones de este 2026 que se llevarán a cabo el 31 de mayo.

Aunque cuenta con experiencia, no aceptó

Sánchez Cristo aseguró que, aunque su experiencia como vicepresidente de la República y toda su trayectoria en la Policía Nacional, institución de la cual fue director, lo hacían un “candidato con posibilidades” , el general (r) no aceptó la candidatura.

¿Quién es Óscar Naranjo?

El general (r) Óscar Naranjo sirvió en la Policía Nacional durante 36 años en donde, en 2007, fue nombrado director de esa misma institución.

Adicionalmente, también cuenta con una considerable trayectoria política. En marzo de 2017 fue elegido por el Congreso como Vicepresidente de la República de Colombia, cargo que ocupó hasta agosto de 2018.

Esto dijo Julio Sánchez Cristo: