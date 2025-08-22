ISA reducirá el 90% de emisiones para alcanzar ‘Net Zero’ en 2050: ¿cómo lo logrará? Esta es la ruta

Colombia

En definitiva, la descarbonización empresarial ya no es una opción, sino una necesidad científica para las compañías, por lo que, recientemente, ISA anunció su hoja de ruta para alcanzar emisiones netas cero para el año 2050, con una reducción absoluta del 90% y una meta intermedia del 60%, alineada con su estrategia para 2040.

En ese sentido, ISA rediseñará su operación en Latinoamérica bajo el estándar ‘Net Zero’ de la iniciativa de metas basadas en ciencia (SBTi: Science Based Targets initiative), que garantiza la coherencia con el límite de 1.5°C del Acuerdo de París.

Como indicó ISA, este compromiso abarca las emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 1, 2 y 3, que posiciona a esta compañía como líder en la transición energética latinoamericana. Por esa razón, acá le contamos cómo se planea esta ruta de descarbonización para ISA.

¿Cómo se descarboniza una red eléctrica sin afectar la confiabilidad?

Frente a este desafío técnico, ISA ha anunciado que está avanzando para integrar innovación tecnológica, modernización de infraestructura y nuevos recursos distribuidos. A su vez, la complejidad radica en mantener la estabilidad mientras se adapta a la variabilidad de las fuentes renovables, un equilibrio que requiere inversión en tecnologías limpias y capacidades especializadas.

No obstante, el 10% restante de emisiones en el año 2050, según la ruta planteada por ISA, ilustra una realidad: la descarbonización total es técnicamente imposible en la mayoría de las industrias. Por ese motivo, ISA activará la naturaleza como aliada a través de ‘Conexión Jaguar’, compensando las emisiones residuales a largo plazo con proyectos de conservación certificados, lo que demuestra cómo las empresas pueden contribuir al objetivo global sin comprometer su operación y manteniéndose a la vanguardia.