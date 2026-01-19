32 muertes menos en las vías marcan cambios en la forma de conducir

Medellín

La forma de conducir en la ciudad comienza a mostrar efectos concretos en la seguridad vial.

En medio de un inicio de año con alta movilidad, se evidencian ajustes en el comportamiento de los conductores que ya tienen un impacto directo en las calles.

Durante las últimas semanas se ha registrado una disminución en conductas de riesgo como el exceso de velocidad y la circulación de vehículos sin SOAT o revisión técnico-mecánica, prácticas que suelen estar asociadas a siniestros viales graves.

Estos cambios se reflejan también en los registros de cámaras de fotodetección, ahora visibles y señalizadas en las vías, lo que ha incidido en una conducción más atenta y preventiva.

El impacto se siente especialmente en corredores donde confluyen peatones, motociclistas y vehículos particulares. Menos velocidad y mayor respeto por las normas reducen las maniobras peligrosas y disminuyen el riesgo para los actores viales más vulnerables.

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, señaló que el énfasis está en proteger la vida. “Queremos tu vida, no tu plata. Por mí, como alcalde, que lleguemos a cero fotomultas. No queremos recaudar, queremos que la gente respete las normas y se cuide en la vía”, afirmó.

Las cifras respaldan este impacto en la ciudad. Durante 2025, Medellín registró una reducción del 10,2 % en muertes por siniestros viales frente al año anterior, lo que equivale a 32 fallecimientos menos.

Sin embargo, los motociclistas y los peatones siguen concentrando la mayor afectación, lo que mantiene el llamado a fortalecer la cultura vial.

Desde la administración se insiste en que la señalización visible de las cámaras y las campañas preventivas buscan generar conciencia y evitar accidentes, no sorprender a los conductores. El efecto, según los registros recientes, empieza a reflejarse en la forma como se usa la vía.

Más allá de los controles, el impacto se mide en la vida cotidiana de la ciudad: en cruces más seguros, en trayectos menos riesgosos y en la posibilidad de regresar a casa. La seguridad vial sigue dependiendo, en última instancia, de cada decisión que se toma al volante.