Daniel Palacios no irá a la Gran Consulta y denuncia “desplantes y evasivas”

El precandidato presidencial Daniel Palacios desistió de participar en la “Gran Consulta por Colombia”. Así lo manifestó en una carta abierta este jueves 15 de enero.

Aseguró que, aunque cree que la unidad es necesaria, no ha recibido señales de apertura, “sino aplazamientos reiterados, silencios prolongados y señales inequívocas de exclusión”, dijo en referencia a los demás precandidatos de esa coalición.

Incluso, aseguró que desde la “Gran Consulta por Colombia” han actuado con “desplantes y evasivas”. Según fuentes, quienes lo estarían vetando serían los precandidatos Juan Manuel Galán y Juan Daniel Oviedo.

De hecho, este jueves a las 7:00 p.m. se había programado una reunión para evaluar su ingreso a la coalición, pero solo asistieron cinco de los nueve precandidatos: David Luna, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y Paloma Valencia.

Finalmente, Palacios lanzó una fuerte frase: “La unidad que excluye no fortalece la democracia, la debilita. Una consulta que se cierra a quienes hemos actuado de buena fe, contamos con respaldo ciudadano y tenemos una disposición real de competir, deja de ser un ejercicio de unidad y se convierte en un filtro político que contradice el espíritu que dice defender”, dijo.