Es oficial: Enrique Peñalosa entra a la ‘Gran Consulta por Colombia’

La ‘Gran Consulta por Colombia’ oficializó el ingreso del exalcalde Enrique Peñalosa, tras reunirse con él y escuchar sus propuestas.

Es decir que, a la fecha, en la consulta interpartidista del 8 de marzo se enfrentarían los precandidatos presidenciales Paloma Valencia, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa.

A través de su cuenta de X, Valencia destacó el liderazgo de Peñalosa y le dio la bienvenida al equipo.

#LaGranConsulta por Colombia le da la bienvenida al candidato Enrique Peñalosa. Estamos convencidos, de aquí saldrá la persona que será presidente en 2026. Nuestro propósito principal es Colombia, por encima de los egos y las diferencias. El próximo 8 de marzo serán los… — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) January 15, 2026

Daniel Palacios podría unirse

Próximamente la colectividad se reunirá con el exministro del Interior, Daniel Palacios, quien espera que se confirme su ingreso.

“Con convicción y coherencia aceptamos, desde el primer momento, la invitación pública y privada que varios miembros de la ‘Gran Consulta’ me hicieron hace ya más de un mes. Ha sido nuestra intención participar en una consulta amplia y sin exclusiones, y seguimos esperando reunirnos para poder avanzar en ese gran propósito”, le dijo Palacios a Caracol Radio.

