MinEnergía anuncia que a partir de febrero comenzará a bajar el precio de la gasolina en Colombia

El Ministerio de Minas y Energía, Edwin Palma, dijo que se prevé que, a partir de febrero, comience a bajar el precio de la gasolina en Colombia. El anuncio lo hizo en Barranquilla tras una cumbre regional.

“Espero el próximo 1 de febrero estar en una estación de servicio mostrando que, en efecto, va a comenzar a bajar el combustible”, manifestó.

Sostuvo que se evalúa con el Ministerio de Hacienda para determinar de cuánto será la reducción en el precio de la gasolina.

“Estamos revisando las cifras de manera responsable junto con el Ministerio de Hacienda. Lo cierto es que la promesa del señor presidente empieza a hacerse realidad desde el primero de febrero, con una disminución gradual y progresiva, pensada para cuidar la economía del país y el bolsillo de la gente”, manifestó.

El anuncio del Ministerio de Minas y Energía, Edwin Palma, se conoce luego que el presidente Gustavo Petro confirmó que comenzará a bajar el precio de la gasolina debido a que se saldó la deuda con el Fondo de Estabilización de Precios para los Combustibles.

El mandatario del país indicó que la deuda ascendía a $70 billones y además, se entregó un “superávit”.