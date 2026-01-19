Estafa, maltrato y violencia: ¿qué pasa con la venta de mascotas en la Caracas con 53 en Bogotá. Imagen vía Getty Images

Estafa, maltrato y violencia: ¿qué pasa con la venta de mascotas en la Caracas con 53 en Bogotá?

A través de las redes sociales se viralizó la denuncia de una joven que comentaba cómo a las afueras de un establecimiento de venta de animales en la Caracas con 53, Bogotá, llamado ABC Mascotas, fue arrojado un gato en terrible estado de salud.

Al consultar las reseñas públicas de este establecimiento en Google, se pudo verificar que son cerca de 50 denuncias las que ha recibido el lugar por vender perros y gatos que, en cuestión de horas, se empiezan a enfermar, son diagnosticados con complejas enfermedades e incluso, muchos de ellos pierden la vida.

A esto se suman los múltiples ataques físicos y verbales de los que han sido víctimas varios de los denunciantes cuando se acercan a hacer el reclamo; incluso miembros de la policía han resultado heridos.

Natalia Goyeneche, candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Verde, aseguró en diálogo con 6AM W que la respuesta por parte de la Alcaldía Local de Teusaquillo, encargados de realizar la organización de los operativos contra estos lugares, se ha negado a realizarlos.

“Ellos lo que dicen es que no hacen operativos porque en el último le rompieron la cabeza a un policía y lo sacaron a piedra. No puede ser posible que esa sea la respuesta para la ciudadanía, porque es que si no son las entidades, ¿quién va a tener control?”, dijo.

Ante esto, María Angélica González Russi, alcaldesa local de Teusaquillo, respondió que esta es una problemática que se viene presentando desde administraciones anteriores.

“Tenemos que llegar de forma simultánea porque, como hay muchos establecimientos allí que sí cumplen con todas las normas, hay otros que no, y son ellos los que están generando las acciones de violencia”.

Agregó que el operativo demanda de muchas instituciones, entre la alcaldía, la policía y protección animal, y que así mismo, se está trabajando en generar una nueva forma de comercio para la asistencia animal.

Vale la pena agregar que actualmente hay un proyecto de ley en curso a propósito de la venta de animales y a las 4 de la tarde se convocó a un plantón en la Avenida Caracas #54 - 23.