Más de 10 caballos incautados y dos personas capturadas por maltrato animal en vías de Fusagasugá

Uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía Cundinamarca recuperaron 18 caballos que estaban siendo transportados en pésimas condiciones en un camión en el sector de la variante de Fusagasugá.

Los animales venían desde el departamento de Caquetá y, según la guía presentada que habría sido falsificada, se dirigían a la zona rural de Silvania.

Los caballos estaban hacinados, tenían heridas y malas condiciones de salud.

Gracias al trabajo articulado con Carabineros, los animales fueron trasladados al Centro Quebrajacho y veterinarios de la Secretaría de Sostenibilidad Ambiental y Bienestar Animal atendieron a los animales e iniciaron seguimiento a cada caso.

Los capturados fueron presentados ante las autoridades judiciales para que respondan por los delitos de maltrato animal y falsificación de documento público. Los animales estarán en el Coso Municipal durante el tiempo que estimen las autoridades; si no se presenta su dueño con la documentación oficial, podrían ser entregados para adopción.