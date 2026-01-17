Por denuncia encuentran dos caninas geriátricas en condiciones de abandono en la Comuna 20 de Cali

Se realizará seguimiento para determinar la situación de otros animales presentes en el lugar, incluyendo la posibilidad de encontrarles nuevos hogares.

Luego de una denuncia ciudadana por presunto abandono animal en la Comuna 20, la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa) y el Centro de Bienestar Animal (CBA), atendieron con la Inspección de Policía, dos caninas geriátricas en condiciones de abandono, con bajo estado corporal y afectaciones en su salud.

Una de ellas presenta una enfermedad periodontal avanzada y una neoformación cercana a la vulva.

Ambas fueron trasladadas al Centro de Bienestar Animal, donde actualmente reciben atención médica integral por parte del cuerpo veterinario.

Carmen Elena Domínguez Murillo,directora del CBA, resaltó la importancia de la denuncia ciudadana como herramienta fundamental para la protección animal.

Se evidenció que los animales llevaban varios días en estado de abandono, presuntamente debido a la condición de salud de su propietaria. Ante esta situación, se recomendó la previsión material preventiva y el traslado de los caninos al Centro de Bienestar Animal.

De igual manera, se dio apertura a un proceso por presunto maltrato animal, conforme con lo establecido en la Ley 84 de 1989.