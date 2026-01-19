En Pereira, cerraron varias chatarrerías y establecimientos comerciales por mal manejo de basura

Pereira

Tres establecimientos comerciales fueron cerrados en el sector de la calle 10 con carrera 10, en el centro de Pereira, tras una serie de operativos de control adelantados por las autoridades para frenar la problemática de basuras que afecta esta zona de la ciudad.

Los controles se realizaron en uno de los puntos más críticos del centro, donde vecinos y comerciantes han denunciado de manera reiterada la mala disposición de residuos y el desorden en el espacio público. Durante las intervenciones se detectaron locales que no cumplían con los requisitos legales para operar, lo que llevó al cierre inmediato de tres de ellos.

Carolina Jaramillo, jefe de la Oficina de Control y Vigilancia de la Secretaría de Gobierno, explicó que los cierres se aplicaron porque los establecimientos no contaban con la documentación exigida para su funcionamiento legal.

“Realizamos tres cierres en los establecimientos de la 10 con 10 porque no cumplían con la documentación para su legal funcionamiento, según el artículo 87 de la Ley 1801”, puntualizó Jaramillo.

El gerente de la empresa de Aseo de Pereira, Gustavo Cardona, manifestó que los operativos no serán esporádicos y que se mantendrán tanto en la 10 con 10 como en otros sectores de Pereira, con el objetivo de recuperar el orden, mejorar las condiciones de limpieza y evitar que se repita la acumulación de basuras en el espacio público.

“Es un mandato del alcalde Mauricio Salazar. Vamos a seguir en la zona, no vamos a aflojar hasta que esto se regularice y seguiremos ejerciendo autoridad”, enfatizó Cardona.

Por su parte, la autoridad ambiental reportó hallazgos relacionados con el manejo inadecuado de residuos, al encontrar en algunos locales materiales para los cuales no estaban autorizados, como residuos peligrosos y aparatos eléctricos y electrónicos, situación que obligó a ordenar la suspensión de estas actividades.

