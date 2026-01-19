El Liceo Antioqueño regresa a clases con acompañamiento psicosocial tras tragedia vial

Bello, Antioquia

A través de la Secretaría de Educación, y en articulación con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), la Alcaldía de Bello anunció el acompañamiento continuo a la comunidad escolar de la institución con el fin de garantizar normalidad académica tras la tragedia vial ocurrida el pasado 14 de diciembre de 2025, en el que fallecieron 16 egresados del Liceo Antioqueño y el conductor del vehículo, mientras que 20 personas resultaron heridas.

“Desde entonces hemos realizado un acompañamiento permanente a las familias, a los egresados sobrevivientes y a los docentes de la institución. Resaltamos el trabajo de la mesa de docentes orientadores de las 38 instituciones educativas que están haciendo un acompañamiento psicosocial para garantizar la normalidad académica en esta comunidad educativa”, declaró Claudia Uribe Tobón, secretaria de educación del municipio.

Actividades de apoyo psicosocial

Durante los tres primeros días de la jornada académica se desarrollarán actividades de acompañamiento psicosocial dirigidas a los estudiantes, como parte del proceso de retorno gradual a la vida escolar, apoyadas por los docentes orientadores.

El retorno a clases de la Institución Educativa Liceo Antioqueño se realizará de manera paulatina durante este inicio del año escolar. El lunes 19 de enero ingresarán los estudiantes de grado noveno; el martes 20 lo harán los de décimo; el miércoles 21 regresarán los de undécimo, y el jueves 22 de enero se dará el ingreso conjunto de todos los estudiantes de la institución bellanita.