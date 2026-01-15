Kit escolar en Antioquia supera los $240.000 en 2026: conozca la lista promedio de precios

Antioquia

Con el inicio de 2026 y el regreso al calendario académico, el bolsillo de las familias antioqueñas se impacta al recibir los nuevos costos de la canasta básica de útiles escolares.

Un estudio del área de Investigaciones Económicas de Fenalco Antioquia, que analizó más de 2.000 precios en grandes superficies y papelerías especializadas, reveló que el valor promedio de la canasta escolar se ubica en $248.489 por estudiante, bajo el supuesto de un alumno con 12 materias.

¿Qué incluye un kit escolar?

Para estimar el costo total, Fenalco tomó como referencia la compra de 10 cuadernos de 100 hojas, dos cuadernos de 50 hojas, dos lapiceros, una caja de 12 colores y otros elementos básicos incluidos comúnmente en las listas escolares.

Entre los precios promedio por artículo se destacan:

Cuaderno de 100 hojas: $13.519

Caja de 12 colores: $15.817

Lapicero: $2.977

Cartuchera: $23.431

Pegante en barra: $5.658

Tijeras: $5.816

El análisis evidenció una marcada dispersión de precios, asociada principalmente a la marca, el diseño y el punto de venta. El caso más llamativo es el de las cartucheras, cuyos precios oscilan entre $2.200 y $54.900, una diferencia de $52.700.

Situaciones similares se presentan en productos como cuadernos, cajas de colores y portaminas, lo que refuerza la recomendación de comparar precios antes de realizar las compras.

“Las diferencias entre los valores mínimos y máximos llaman la atención, especialmente en artículos como las cartucheras. Por eso invitamos a las familias a planear sus compras y comparar opciones”, señaló María José Bernal Gaviria, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia.

El gremio recordó que este análisis se da en un contexto en el que la inflación nacional cerró 2025 en 5,10%. Durante ese año, el rubro de libros y listas completas de útiles escolares registró un aumento del 2,55%, mientras que los artículos de papelería tuvieron un incremento más moderado del 1,40%.