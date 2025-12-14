Autoridades confirman 10 muertos tras caída de bus a un abismo en la nueva vía Medellín–Costa Caribe

Medellín, Antioquia

Un grave accidente de tránsito se registró en la nueva vía Medellín–Costa Caribe, a la altura del municipio de Segovia, nordeste de Antioquia, donde un bus de transporte especial que llevaba una excursión de varios recién graduados del Colegio Liceo Antioqueño del municipio de Bello se salió de la carretera y cayó a un abismo.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, en el automotor se movilizaban al menos 40 personas. Hasta el momento se confirma la muerte de diez pasajeros, mientras organismos de socorro continúan las labores de rescate, atención a heridos y verificación del número total de víctimas.

El siniestro ocurrió en un tramo de esta vía estratégica que conecta a Antioquia con la región Caribe, y que en los últimos años ha registrado varios accidentes graves. Equipos del Cuerpo de Bomberos, Policía de Tránsito, ambulancias y personal de emergencias fueron desplegados en la zona, donde las condiciones del terreno han dificultado la atención inmediata.

Antioqueños, hoy es un día muy triste. Amanecemos con la noticia del accidente de un bus escolar, que conducía de Tolú hacia Medellín. Cayó a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza. Sus ocupantes: jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño, de… — Andrés Julián (@AndresJRendonC) December 14, 2025

Las autoridades indicaron que se adelantan las investigaciones para establecer las causas del accidente, sin descartar fallas mecánicas, exceso de velocidad o condiciones adversas de la vía. Entre tanto, se hizo un llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución mientras avanzan las labores en el lugar del siniestro.