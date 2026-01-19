“El futbol y la pelota se debe rodar en paz”: el mensaje del padre Maldonado a los hinchas Motilones

Cúcuta

Este lunes 19 de enero, el Doblemente Glorioso Cúcuta Deportivo debutará en la primera división del fútbol profesional colombiano contra el Once Caldas. La cita es a las 4:00 P.M. en el estadio General Santander.

Sin embargo, en esta oportunidad, la hinchada llegará al Coloso de Lleras con un sin sabor, por el asesinato de uno de sus integrantes, la noche anterior, cuando se preparaban para acompañar a su equipo. Se trata de Diego Galvis, barrista de 30 años, quien recibió cinco impactos de bala que acabó con su vida.

“Todos sabemos que Cúcuta es un equipo que tiene afición, no solamente en Cúcuta, en el departamento, sino en toda Colombia y fuera de Colombia. Lógicamente que es una ciudad futbolera, de ahí que nosotros en un partido ya de tipo A, como el de hoy, entre Once Caldas, que trae jugadores como Dairo Moreno, uno de los grandes goleadores del país, la afición está muy expectante y a pesar de todo, la afición está ahí, siempre precisa y atenta a mirar lo que es el fútbol“, dijo el padre Pablo Maldonado.

Frente al hecho ocurrido durante las últimas horas, el religioso indicó que “sabemos que todos los seres humanos tenemos que respetarnos, tenemos que amarnos, tenemos que vivir en convivencia. Estamos de luto, yo también estoy de luto, Diego Galvis era de los pelados más representativos de la barra. Lamentamos y pedimos a Dios por su eterno descanso. Yo invito a la comunidad que asistan en paz (...) que vivamos en paz y que esto sea una fiesta deportiva”.

Aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a toda la hinchada. “El fútbol y la pelota se debe rodar en paz, no somos enemigos. Si el otro es contendor de otro equipo, es un rival momentáneo por un partido de fútbol”.

Por su parte, desde la Policía Metropolitana se dio a conocer que el dispositivo de seguridad presente en este encuentro deportivo, será de 500 uniformados.