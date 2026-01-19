Este 19 de enero, más de 350 mil estudiantes en Norte de Santander retornarán a las aulas

Norte de Santander

Hoy, lunes 19 de enero del 2026, más de 350 mil estudiantes en Norte de Santander retornarán a las aulas. Sin embargo, preocupa la ausencia, en la matrícula, de 5.000 menores en la región del Catatumbo.

Son en total 107 mil estudiantes en Cúcuta y 250 mil en todo el departamento Norte de Santander los que iniciarán su año escolar 2026. Pero preocupa que estudiantes de municipios donde se ha presentado el recrudecimiento de la violencia en la región del Catatumbo, aún no han sido matriculados, así lo expresó Laura Cáceres, secretaria de educación de Norte de Santander.

“A 7 de enero teníamos un 91% de matrícula en el departamento. Luego de una semana de trabajo directo con las comunidades educativas logramos avanzar hasta un 93%, lo que representa casi tres mil estudiantes más”, explicó la funcionaria en Caracol Radio.

Sin embargo, al hacer referencia al Catatumbo, la secretaria reconoció que el rezago sigue siendo significativo.

“En la región del Catatumbo nos están faltando aproximadamente unos 5.000 niños por matricular”, indicó.

Mientras tanto, en Cúcuta, la administración municipal aseguró que desde el primer día se tiene garantizado el servicio del Programa de Alimentación Escolar, para todos los estudiantes que hoy retornen a las aulas.

“Y de igual manera el Programa de Alimentación Escolar que es la herramienta más importante que tenemos de permanencia, la única herramienta clave para que los niños no nos falten a la institución, arranca el lunes 19“, explicó Cesar Rojas, Secretario de Educación de Cúcuta.

En Norte de Santander, para este año 2026 habrá 3.000 nuevos cupos en el PAE, garantizando también, desde el primer día, el acceso a este programa.

Se está a la espera, tanto en el departamento como en Cúcuta, el inicio del programa de transporte escolar, que beneficia a la población rural y a los estudiantes que viven en el vecino país de Venezuela.