Ejército apoya seguridad en vías nacionales de Norte de Santander

Norte de Santander

La Trigésima Brigada del Ejército Nacional ha desplegado sus unidades militares en puestos de control sobre las vías principales, secundarias y terciarias de Norte de Santander con el fin de brindar seguridad a quienes se movilizan por las vías nacionales.

El comandante del grupo de caballería Hermógenes Maza Coronel Jonnathan Arcos Enciso dijo a Caracol Radio que “las actividades se concentraran hacía el centro del país desde Cúcuta por la ruta nacional 55, y hacia Ocaña y la costa Atlántica por la ruta nacional 70″.

Explicó que “en un trabajo coordinado con la Policía Nacional, los alcaldes y la Fiscalía General de la Nación, se mantendrá un monitoreo permanente de los diferentes ejes viales”.

Indicó que “las capacidades de caballería, tropas en tierra, apoyo aéreo y el Gaula Militar de la Trigésima Brigada se han dispuesto para fortalecer la seguridad durante el puente festivo”.

Finalmente dijo que “le recordamos a los viajeros que cuentan con la línea 107 contra el terrorismo y la línea 147 del Gaula Militar Norte de Santander. A través de estas líneas podrán brindar información sobre cualquier acto sospechoso que pueda alterar la normalidad en sus recorridos”.