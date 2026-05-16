Se embolata inauguración del monumento a Camilo Daza

Cúcuta

Las Juntas Directivas de la Fundación Cultural El Cinco a las Cinco y de la Corporación para el Desarrollo Integral de Cúcuta, Procucuta revelaron en las últimas horas que se han registrado traumatismos en el proceso del monumento a Camilo Daza en el aeropuerto de la ciudad que lleva su nombre.

Sus directivas informaron que se tiene fijada la fecha del 19 de mayo a las 5 pm para el acto de inauguración del Monumento a Camilo Daza, pero se han presentado algunos inconvenientes de última hora.

Advirtieron que “nuestras dos organizaciones, Fundación y Pro Cúcuta, han cumplido con los lineamientos previstos para la construcción del Monumento a Camilo Daza, ante las entidades competentes, Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Aeronáutica Civil de Colombia, y Concesión Aeropuertos del oriente”.

Señalan que “estas cuatro importantes entidades del orden nacional tienen que protocolizar un OTRO SI al contrato existente entre la Aerocivil y la ADO, cuyo objeto es la administración aeroportuaria, por medio del cual se desagregue el espacio de quince metros de diámetro, en el que se está construyendo el Monumento a Camilo Daza para que la Aerocivil pueda recibir la donación de dicha obra física”.

Ante esta situación “las cuatro entidades del orden nacional han previsto que, hasta tanto se cumpla lo expresado en el numeral anterior, no podrá fijarse la fecha para la inauguración del Monumento a Camilo Daza”.

Frente a esta situación se advirtió que “se aplaza nuevamente el acto de inauguración del Monumento a Camilo Daza hasta nueva fecha que se dará a conocer en su debido momento”.