Autoridades alistan visita del presidente Petro a Cúcuta

Cúcuta

La Ciudadela Juan Atalaya el sector más popular de Cúcuta será el epicentro de la visita que realizará el presidente de la República Gustavo Petro a la ciudad de Cúcuta.

Ha trascendido que el jefe de Estado proyecta entregar una parte de su balance de gobierno en esta capital y también una reunión con las autoridades para evaluar los problemas de orden público en la región.

Uno de los temas de mayor atención en la agenda tiene que ver con los graves problemas de orden público por la guerra que libran el Eln y las farc a través de las disidencias del frente 33 en la región del Catatumbo en momentos en que el gobierno ha hecho el guiño para las Zonas de Ubicación Temporal y donde esta región tendría una de ellas.

Estos espacios están concebidos para la ubicación de organizaciones al margen de la ley dentro de los procesos de diálogo que el gobierno ha ofrecido a actores armados ilegales.

Se prevé que el presidente Petro llegue a un colegio de la Ciudadela Juan Atalaya el próximo 21 de mayo, según conoció Caracol Radio.