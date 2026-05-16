En manos de las autoridades juez de González (Cesar)

Norte de Santander

En el municipio de Convención apareció en las ultimas horas el juez del municipio de González (Cesar), Gabriel Bastos quien había sido objeto de una retención por parte de un grupo armado ilegal en la región del Catatumbo.

La información preliminar de las autoridades dio cuenta que el funcionario de la rama judicial habría salido desde el municipio donde labora rumbo a la Provincia de Ocaña y en ese tramo vial había desaparecido.

Se reveló que en el desplazamiento hacía la Provincia de Ocaña el juez fue objeto de una retención por parte de una de las organizaciones al margen de la ley que delinquen en la zona.

Trascendió que el funcionario habría sido sometido a un interrogatorio por parte de los integrantes de ese grupo armado ilegal y posteriormente dejado muy cerca al casco urbano de Convención, en la región del Catatumbo.

El juez Gabriel Bastos, camino hasta la estación de policía de ese municipio donde fue recibido por los uniformados y se encuentra sano y salvo a la espera del reencuentro con sus seres queridos.

En la zona donde se presento el hecho delinquen el Ejército de Liberación Nacional, ELN y bandas delincuenciales.