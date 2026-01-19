Un muerto y tres heridos deja acción sicarial en inmediaciones al estadio General Santander

Cúcuta

Sobre las 7:15 de la noche de este domingo 18 de enero, cuando hinchas del Cúcuta Deportivo se encontraban compartiendo a las afueras del estadio General Santander, se presentó una acción criminal que dejó como saldo un muerto y al menos tres heridos.

Según las versiones de los testigos, los hinchas del Cúcuta Deportivo se preparaban para participar este lunes en el primer partido del club Motilón en la primera división del futbol profesional colombiano, cuando hombres en motocicleta les habrían disparado de manera indiscriminada.

En el hecho, perdió la vida Diego Galvis, barrista del Cúcuta Deportivo. Entre los heridos se encuentra un menor de edad y un uniformador adscrito al Departamento de Policía Norte de Santander (DENOR), quien se encontraba transitando por el lugar.

Los heridos fueron trasladados hasta un centro médico, donde reciben atención médica.

Dispositivo de seguridad para el encuentro deportivo

La Policía Metropolitana de Cúcuta indicó que ya se encuentra preparado el dispositivo de seguridad para el primer encuentro deportivo del club local, este lunes 19 de enero.

Son en total 500 uniformados “distribuidos estratégicamente en filtros de ingreso, tribunas, gramilla y las zonas adyacentes al escenario deportivo”.