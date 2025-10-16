Justicia

Fiscalía abrió indagación contra Juliana Guerrero por irregularidades en obtención de su título de contadora

La indagación deriva de la denuncia que interpuso en su contra la representante a la Cámara Jennifer Pedraza.

Juliana Guerrero será la nueva viceministra de la Juventud. Foto: suministrada.

La Fiscalía General de la Nación abrió indagación contra Juliana Andrea Guerrero Jiménez por presuntas irregularidades en la obtención de su título universitario de Contadora Publica por parte de la Fundación Universitaria San José para aspirar al viceministerio de Juventudes.

La indagación deriva de la denuncia que interpuso en su contra la representante a la Cámara Jennifer Pedraza por los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad personal y fraude procesal.

Y se abre, justo después de que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) emitió un certificado en el que se confirma que Guerrero Jiménez no presentó las pruebas Saber Pro ni TyT, indispensables para obtener el título académico.

